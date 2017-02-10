У "ДНР" не виключають, що "Гіві" могли вбити за допомогою вибухового пристрою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих (Гіві) міг загинути через підрив вибухового пристрою. Про це повідомляє "Газета.Ru” з посиланням на оперативне командування самопроголошеної Донецької народної республіки, передає УНН.
“Слідчими органами в даний час розглядається дві версії теракту. Перша — це застосування РПО-З „Шмель“ і друга — підрив вибухового пристрою”, — повідомили у “ДНР”.
Також повідомляється, що слідчим вже вдалося довести причетність до вбивства низки осіб, а також взаємодію зловмисників з українськими спецслужбами.
“Ми не розкриваємо їх імена в інтересах слідства і впевнені, що ті, хто планував це вбивство, ще пошкодують про це”, — наголосили у “ДНР”.
Нагадаємо, 10 лютого в Донецьку завершилася церемонія похорону Михайла Толстих, він був похований на одному з кладовищ на півдні міста поруч з командиром батальйону бойовиків “Спарта” Арсеном Павловим (позивний “Моторола”).