В Днепровском районе 10 школ получат новые футбольные площадки - райадминистрация
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Днепровском районе Киева продолжаются строительные работы по возведению новых полей для мини-футбола. Об этом говорится в релизе райгосадминистрации, передает УНН.
Отмечается, что в рамках программы “Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины” от 22.12.2017 года и “Программы социально-экономического развития Киева на 2018-2020 годы” в районе новые футбольные мини-площадки должны появиться во дворах 10 учебных заведениях.
На данный момент работы на 6 объектах продолжаются, еще на 4 — должны начаться.
Как писал УНН, процесс строительства футбольных мини-полей продолжается пока во всех регионах Украины.
В частности, на Буковине будет 8 новых площадок. В Житомирской — 31, в Черкасской — 8, в Тернопольской — 10, в Ровенской — 7 и т.д.
Всего, в Федерации футбола Украины планируют, что этой осенью в Украине начнут работу 500 новых футбольных мини-полей.
“На всех этих площадках во всех регионах Украины в будущем будут проходить регулярные турниры среди самых футболистов”, — отметил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.