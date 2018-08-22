У Дніпровському районі 10 шкіл отримають нові футбольні майданчики - райадміністрація
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Дніпровському районі Києва тривають будівельні роботи зі зведення нових полів для міні-футболу. Про це йдеться у релізі райдержадміністрації, передає УНН.
Зазначається, що в рамках програми “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України” від 22.12.2017 року та “Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2018-2020 роки” у районі нові футбольні міні-майданчики мають з’явитися на подвір’ях 10 навчальних закладах.
На разі роботи на 6 об’єктах тривають, ще на 4 — мають розпочатися.
Як писав УНН, процес будівництва футбольних міні-полів триває наразі у всіх регіонах України.
Зокрема, на Буковині будуть 8 нових майданчиків. На Житомирщині — 31, на Черкащині — 8, на Тернопільщині — 10, на Рівненщині — 7 тощо.
Загалом, у Федерації футболу України планують, що цієї осені в Україні розпочнуть роботу 500 нових футбольних міні-полів.
“На всіх цих майданчиках у всіх регіонах України в майбутньому будуть проходити регулярні турніри серед найменших футболістів”, — зазначив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.