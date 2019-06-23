В Днепропетровской области во дворе дома обнаружили змею
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Днепропетровской области во дворе частного домовладения обнаружили змею, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"23 июня в 11:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что по адресу: Днепровский район, город Подгородное, улица Балтийская, во дворе частного домовладения обнаружено змею", - говорится в сообщении.
По прибытию спасателей к месту вызова, личным составом проведено тщательное обследование территории частной усадьбы.
Через некоторое время специалисты ГСЧС обнаружили во дворе пресмыкающегося длиной 1м и с помощью специального инструмента, выловили его.
"Змею вывезли за пределы города, а с жителями домовладения провели разъяснительную работу относительно мер безопасности, в случае обнаружения пресмыкающихся", - говорится в сообщении.
Напомним, на Львовщине змея укусила шестилетнего ребенка.