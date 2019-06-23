У Дніпропетровській області на подвір'ї будинку виявили змію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Дніпропетровській області на подвір’ї приватного домоволодіння виявлено змію, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
“23 червня об 11:18 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення, що за адресою: Дніпровський район, місто Підгородне, вулиця Балтійська, на подвір’ї приватного домоволодіння виявлено змію”, — йдеться у повідомленні.
По прибуттю рятувальників до місця виклику, особовим складом проведено ретельне обстеження території приватної садиби.
За деякий час фахівці ДСНС виявили на подвір’ї плазуна завдовжки 1м та, за допомогою спеціального інструменту, виловили його.
“Змію вивезли за межі міста, а з мешканцями домоволодіння провели роз’яснювальну роботу, щодо заходів безпеки, у разі виявлення плазунів”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині змія вкусила шестирічну дитину.