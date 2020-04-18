В Днепропетровской области ликвидирован лесной пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня в 13:46 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре за пределами села Шульговка Петриковского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По вызову направлено отделение 53 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории. Горела сухая трава на площади 1 га, а также подстилка хвойного леса на площади 2 га.
Пожар локализован в 15:26 и ликвидирован в 17:00.
К тушению пожара привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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