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Поліція затримала підозрюваних у підпалі сухостою на березі річки Ірпінь

Поліція затримала підозрюваних у підпалі сухостою на березі річки Ірпінь

Київ • УНН

 • 21844 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція затримала двох молодиків за підозрою у підпалі сухостою на березі річки Ірпінь. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області.

Вирішується питання щодо оголошення підозри молодикам. За скоєне їм загрожує покарання від штрафу до п’яти позбавлення волі.

Як тільки поліцейські виявили в мережі Інтернет відео, де двоє молодих людей на моторолерах без номерних знаків підпалили очерет на березі річки Ірпінь, відразу розпочали їхні пошуки.

Інформацію про підпал внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст. 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції оперативно встановили осіб, які були зафіксовані на відео. Двох порушників доправили до відділу поліції, де з ними працюють слідчі. Це - 28 та 29-річні жителі Ірпеня. Поліцейські вилучили їхні транспортні засоби – моторолери, на яких вони пересувались.

Вирішується питання щодо оголошення підозри молодикам. За скоєне кримінальне правопорушення їм загрожує штраф від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, поліція Київщини розшукувала двох паліїв сухої трави на мопедах.

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