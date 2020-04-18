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Актуальное
Полиция задержала подозреваемых в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень

Полиция задержала подозреваемых в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень

Киев  •  УНН

 • 21843 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Полиция задержала двух молодых людей по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Решается вопрос об объявлении подозрения молодым. За содеянное им грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Как только полицейские обнаружили в сети Интернет видео, где двое молодых людей на мотороллерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень, сразу начали их поиски.

Информацию о поджоге внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. Ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно установили лиц, которые были зафиксированы на видео. Двух нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи. Это - 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства - мотороллеры, на которых они передвигались.

Решается вопрос об объявлении подозрения молодым. За содеянное уголовное правонарушение им грозит штраф от пяти тысяч четырехсот до девяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, полиция Киевской области разыскивала двух поджигателей сухой травы на мопедах.

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