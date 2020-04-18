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Масштабні пожежі навколо Києва: розшукуються двоє паліїв сухої трави на мопедах

Масштабні пожежі навколо Києва: розшукуються двоє паліїв сухої трави на мопедах

Київ • УНН

 • 15572 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Київщині розшукуються двоє паліїв сухої трави на мопедах, яких бачили в заплаві річки Ірпінь. Про це на своїй станиці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає УНН.

“Поліція Київської області розшукує двох громадян, які, пересуваючись на мопедах без номерних знаків, навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь”, — написав Геращенко.

За його словами, це вже зовсім не жителі сіл, які через недогляд підпалюють суху траву для того, щоб полегшити собі весняні польові роботи на городі.

“Пожежі, що почалися в Київській і продовжилися в Житомирській області, на думку експертів, носять характер масових умисних підпалів. Блискавка або інший природний фактор може викликати пожежу в одному випадку з 1000 або з ще меншою ймовірністю”, - додав він.

Геращенко акцентував увагу на тому, що підозру викликає і той факт, що пожежі, що почалися в Чорнобильській зоні на північ від Києва, а потім продовжилися в Житомирській області на північний захід від Києва, наклалися на стійкий північно-західний вітер, що відносить продукти горіння в бік столиці.

“При цьому ми не спостерігаємо масових лісових пожеж у Білорусі, що перебуває у тій же кліматичній ситуації, а також на південь, схід і захід від Києва, а також в інших регіонах українського Полісся — в Рівненській або Житомирській областях”, — підсумував заступник міністра.

Також він закликав усіх відповідальних громадян фіксувати номери підозрілих транспортних засобів та фотографувати осіб, можливо причетних до підпалів лісів навколо Києва і негайно повідомляти про це в поліцію.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ вважають, що пожежі в Чорнобильській зоні і в Житомирській області можуть бути спланованою диверсією. 

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