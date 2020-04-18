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Масштабные пожары вокруг Киева: разыскиваются двое поджигателей сухой травы на мопедах

Масштабные пожары вокруг Киева: разыскиваются двое поджигателей сухой травы на мопедах

Киев  •  УНН

 • 15572 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Киевской области разыскиваются двое поджигателей сухой травы на мопедах, которых видели в пойме реки Ирпень. Об этом на своей станице в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.

"Полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые, передвигаясь на мопедах без номерных знаков, намеренно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень", - написал Геращенко.

По его словам, это уже вовсе не жители сел, которые по недосмотру поджигают сухую траву для того, чтобы облегчить себе весенние полевые работы на огороде.

"Пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов. Молния или другой природный фактор может вызвать пожар в одном случае из 1000 или с еще меньшей вероятностью", - добавил он.

Геращенко акцентировал внимание на том, что подозрение вызывает и тот факт, что пожары, начавшиеся в Чернобыльской зоне к северу от Киева, а затем продолжившиеся в Житомирской области на северо-запад от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, уносящий продукты горения в сторону столицы.

"При этом мы не наблюдаем массовых лесных пожаров в находящейся в той же климатической ситуации Беларуси, а также на юг, восток и запад от Киева, а также в других регионах украинского Полесья - в Ровенской или Житомирской областях", - подытожил замминистра.

Также он призвал всех ответственных граждан фиксировать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать лиц, возможно причастных к поджогам лесов вокруг Киева и немедленно сообщать об этом в полицию.

Напомним, в Министерстве внутренних дел считают, что пожары в Чернобыльской зоне и в Житомирской области могут быть спланированной диверсией.

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