Радник голови МВС: ситуація з пожежами навколо столиці може бути спланованою диверсією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що пожежі у Чорнобильській зоні та у Житомирській області можуть бути спланованою диверсією. Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В МВС України переконані, що ситуація з пожежами, котра відбувається навколо столиці, спочатку Чорнобильській зоні, а зараз і в Житомирській області, може бути спланованою диверсією. Наразі, все вказує на те, що це могла бути заздалегідь продумана кампанія, з розрахунком напрямку вітру”, — пише він.
За його словами, мета замовників і організаторів зрозуміла: спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії та посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину і протидії розповсюдженню коронавірусу.
“МВС України і Національна поліція України закликають усіх свідомих громадян негайно повідомляти про виявленні факти і місцезнаходження ймовірних паліїв та диверсантів, що здійснюють провокації з підпалами в лісових зонах. Покарання за такі злочини дуже суворе. Ми все з‘ясуємо, вирахуємо і знайдемо тих покидьків, що здійснювали цю масштабну провокацію”, — додав він.
Нагадаємо, з осередку природних пожеж, які розгорілися на півночі Житомирщини, евакуювали вже понад 50 місцевих жителів.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні набув чинності закон про збільшення штрафів за спалювання трави у 10-15 разів.