Радник голови МВС: ситуація з пожежами навколо столиці може бути спланованою диверсією

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що пожежі у Чорнобильській зоні та у Житомирській області можуть бути спланованою диверсією. Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.