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Советник главы МВД: ситуация с пожарами вокруг столицы может быть спланированной диверсией

Советник главы МВД: ситуация с пожарами вокруг столицы может быть спланированной диверсией

Киев  •  УНН

 • 20033 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Министерстве внутренних дел считают, что пожары в Чернобыльской зоне и в Житомирской области могут быть спланированной диверсией. Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В МВД Украины убеждены, что ситуация с пожарами, которая происходит вокруг столицы, сначала Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области, может быть спланированной диверсией. Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра", - пишет он.

По его словам, цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетание истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса.

"МВД Украины и Национальная полиция Украины призывают всех сознательных граждан немедленно сообщать о выявлении факта и местонахождения предполагаемых поджигателей и диверсантов, осуществляющих провокации с поджогами в лесных зонах. Наказание за такие преступления очень строгое. Мы все выясним, вычислим и найдем тех подонков, которые осуществляли эту масштабную провокацию", - добавил он.

Напомним, из очага природных пожаров, которые разгорелись на севере Житомирской области, эвакуировали уже более 50 местных жителей.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине вступил в силу закон об увеличении штрафов за сжигание травы в 10-15 раз.

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