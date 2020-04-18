Советник главы МВД: ситуация с пожарами вокруг столицы может быть спланированной диверсией

"В МВД Украины убеждены, что ситуация с пожарами, которая происходит вокруг столицы, сначала Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области, может быть спланированной диверсией. Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра", - пишет он.

По его словам, цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетание истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса.

"МВД Украины и Национальная полиция Украины призывают всех сознательных граждан немедленно сообщать о выявлении факта и местонахождения предполагаемых поджигателей и диверсантов, осуществляющих провокации с поджогами в лесных зонах. Наказание за такие преступления очень строгое. Мы все выясним, вычислим и найдем тех подонков, которые осуществляли эту масштабную провокацию", - добавил он.

Напомним, из очага природных пожаров, которые разгорелись на севере Житомирской области, эвакуировали уже более 50 местных жителей.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине вступил в силу закон об увеличении штрафов за сжигание травы в 10-15 раз.