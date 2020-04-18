У Дніпропетровській області ліквідовано лісову пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні о 13:46 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу за межами села Шульгівка Петриківського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За викликом направлено відділення 53 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на відкритій території. Горіла суха трава на площі 1 га, а також підстилка хвойного лісу на площі 2 га.
Пожежу локалізовано о 15:26 та ліквідовано о 17:00.
До гасіння займання залучено 4 людини особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, поліція затримала підозрюваних у підпалі сухостою на березі річки Ірпінь.