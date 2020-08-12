В Днепре завершили огневые испытания двигателей ракеты "Циклон-4"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Днепре провели огневые испытания жидкостных двигателей верхней ступени ракеты-носителя "Циклон-4". Об этом сообщает пресс-служба государственного конструкторского бюро "Южное", передает УНН.
"5-7 августа 2020 года ГП “КБ “Южное” успешно провело заключительные доводочные испытания жидкостной реактивной системы (РРС) верхней ступени ракеты-носителя “Циклон-4”, разработанной КБ “Южное” и изготовленной ГП “ПО ЮМЗ”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что испытания провели в два этапа:
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- 5 августа — основные огневые испытания, в ходе которых РРС отрабатывала циклограмму включений жидкостных ракетных двигателей малой тяги, приближенную к полетной;
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- 7 августа — дополняющие огневые испытания, в ходе которых выполнялись наработки ресурса включений жидкостных ракетных двигателей малой тяги и РРС в целом.
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“В ходе испытаний каждый из десяти жидкостных ракетных двигателей малой тяги, из состава жидкостной реактивной системы, выполнил около 40 тыс. включений, а суммарная огневая наработка каждого составила почти 2000 с. Эти испытания завершили полный цикл наземной отработки жидкостной реактивной системы верхней ступени РН „Циклон-4“, которые окончательно подтвердили работоспособность выбранной конструкции и ее узлов в диапазоне заданных условий эксплуатации и соответствие основным характеристикам, заданным техническим заданием”, — сообщили в ГП “КБ “Южное”.
В предприятии добавили, что завершение испытаний ракеты “Циклон-4” дает задел для создания новых реактивных систем для перспективных ракет-носителей украинской разработки.
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