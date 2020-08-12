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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102256 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107632 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127690 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102143 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104063 просмотра

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Актуальное
В Днепре завершили огневые испытания двигателей ракеты "Циклон-4"

В Днепре завершили огневые испытания двигателей ракеты "Циклон-4"

Киев  •  УНН

 • 22362 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Днепре провели огневые испытания жидкостных двигателей верхней ступени ракеты-носителя "Циклон-4". Об этом сообщает пресс-служба государственного конструкторского бюро "Южное", передает УНН.

"5-7 августа 2020 года ГП “КБ “Южное” успешно провело заключительные доводочные испытания жидкостной реактивной системы (РРС) верхней ступени ракеты-носителя “Циклон-4”, разработанной КБ “Южное” и изготовленной ГП “ПО ЮМЗ”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания провели в два этапа:

  • 5 августа — основные огневые испытания, в ходе которых РРС отрабатывала циклограмму включений жидкостных ракетных двигателей малой тяги, приближенную к полетной;
  • 7 августа — дополняющие огневые испытания, в ходе которых выполнялись наработки ресурса включений жидкостных ракетных двигателей малой тяги и РРС в целом.

“В ходе испытаний каждый из десяти жидкостных ракетных двигателей малой тяги, из состава жидкостной реактивной системы, выполнил около 40 тыс. включений, а суммарная огневая наработка каждого составила почти 2000 с. Эти испытания завершили полный цикл наземной отработки жидкостной реактивной системы верхней ступени РН „Циклон-4“, которые окончательно подтвердили работоспособность выбранной конструкции и ее узлов в диапазоне заданных условий эксплуатации и соответствие основным характеристикам, заданным техническим заданием”, — сообщили в ГП “КБ “Южное”.

В предприятии добавили, что завершение испытаний ракеты “Циклон-4” дает задел для создания новых реактивных систем для перспективных ракет-носителей украинской разработки.

Как сообщал УНН, США могут создать с РФ канал связи для предотвращения конфликтов в космосе.

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