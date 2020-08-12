У Дніпрі завершили вогневі випробування двигунів ракети "Циклон-4"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Дніпрі провели вогневі випробування рідинних двигунів верхнього ступеня ракети-носія "Циклон-4". Про це повідомляє пресслужба державного конструкторського бюро "Південне", передає УНН.
"5-7 серпня 2020 року ДП "КБ "Південне" успішно провело заключні доводочні випробування рідинної реактивної системи (РРС) верхнього ступеня ракети-носія "Циклон-4", розробленої КБ "Південне" та виготовленої ДП "ВО ПМЗ"", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що випробування провели у два етапи:
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- 5 серпня – основні вогневі випробування, в ході яких РРС відпрацьовувала циклограму включень рідинних ракетних двигунів малої тяги, наближену до польотної;
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- 7 серпня – доповнюючі вогневі випробування, в ході яких виконувалось напрацювання ресурсу включень рідинних ракетних двигунів малої тяги та РРС у цілому.
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"В ході випробувань кожен з десяти рідинних ракетних двигунів малої тяги, із складу рідинної реактивної системи, виконав близько 40 000 включень, а сумарне вогневе напрацювання кожного склало майже 2000 с. Ці випробування завершили повний цикл наземного відпрацювання рідинної реактивної системи верхнього ступеня РН "Циклон-4", які остаточно підтвердили працездатність обраної конструкції та її вузлів в діапазоні заданих умов експлуатації, та відповідність основним характеристикам, заданим технічним завданням", – повідомили у ДП "КБ "Південне".
У підприємстві додали, що завершення випробувань ракети "Циклон-4" дає заділ для створення нових реактивних систем для перспективних ракет-носіїв української розробки.
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