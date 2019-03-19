В Днепре задержали подозреваемых в разбойном нападении

"Как установили правоохранители, 5 марта ночью в дом зашли пятеро вооруженных мужчин в масках, избили мужчину и под угрозами забрали деньги, украшения, оружие и другие ценные вещи. В ходе расследования удалось установить, что к преступлению причастна группа молодых людей, жителей г. Днепр", - рассказали в полиции.

Сотрудники уголовного розыска совместно с спецназовцами "Корд" задержали трех подозреваемых 19 марта в Днепре.

В автомобиле одного из задержанных обнаружили 3 пистолета и черный одежда, предназначенная для совершения разбойных нападений.

Также в ходе обысков в квартирах и гостиничном номере, где жил один из мужчин, были изъяты гранатомет, 11 гранат, патроны и еще 2 пистолета.

Кроме этого, полицейские обнаружили часть денег и охотничьи ружья, похищенные во время разбойного нападения на супругов.

"Сейчас все трое мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о вручении им сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой)", - сказано в сообщении.

Кроме того, правоохранители проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории области, а также принимают меры для задержания других злоумышленников.

В полиции добавили, что им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве двое мужчин совершили разбойное нападение на семью и убили мужчину.