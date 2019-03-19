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У Дніпрі затримали підозрюваних у розбійному нападі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Дніпрі затримали підозрюваних у скоєнні розбійного нападу, під час якого злочинці побили чоловіка та забрали в нього гроші, прикраси, зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області.

У Дніпрі затримали підозрюваних у розбійному нападі

"Як встановили правоохоронці, 5 березня вночі до будинку зайшли п’ятеро озброєних чоловіків у масках, побили чоловіка та під погрозами забрали гроші, прикраси, зброю та інші цінні речі. В ході розслідування вдалося встановити, що до злочину причетна група молодих людей, жителів м. Дніпро", - розповіли в поліції.

Співробітники карного розшуку спільно із спецпризначенцями "КОРДу" затримали трьох підозрюваних 19 березня у Дніпрі.

В автомобілі одного з затриманих виявили 3 пістолети та чорний одяг, призначений для скоєння розбійних нападів.

Також у ході обшуків у квартирах та готельному номері, де мешкав один із чоловіків, були вилучені гранатомет, 11 гранат, патрони та ще 2 пістолети.

Крім цього, поліцейські виявили частину грошей та мисливські рушниці, викрадені під час розбійного нападу на подружжя.

"Наразі всі троє чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПКУ. Вирішується питання про вручення їм повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій)", - сказано у повідомленні.

Крім того, правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів на території області, а також вживають заходи для затримання інших зловмисників.

У поліції додали, що їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві двоє чоловіків вчинили розбійний напад на сім’ю та вбили чоловіка.

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