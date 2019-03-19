У Дніпрі затримали підозрюваних у розбійному нападі

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Дніпрі затримали підозрюваних у скоєнні розбійного нападу, під час якого злочинці побили чоловіка та забрали в нього гроші, прикраси, зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області.