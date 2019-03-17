У Києві двоє чоловіків вчинили розбійний напад на сім’ю та вбили чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Києві, 15 березня в п’ятницю, двоє чоловіків вчинили розбійний напад на сім’ю та вбили 34 річного чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
“Поліцейські затримали в столиці двох осіб, які 15 березня у Шаргородському районі вчинили розбійний напад на сім’ю та вбивство 34-річного чоловіка. Двоє осіб, інформація щодо яких надавалась в орієнтуванні, розшукані поліцією, з’ясовано, що вони не причетні до вчинення цих злочинів”, — йдеться у повідомленні.
Наразі розшукується третій зловмисник, Варивода Степан Михайлович 21.07.1989 р.н.
Правоохоронці просять громадян, які бачили цю особу або мають інформацію щодо місцеперебування розшукуваного, — повідомити в поліцію.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області зловмисники скоїли розбійний напад на матір з дитиною. Після цього нападники зникли з місця події на авто з написом “охорона”.