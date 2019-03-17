В Киеве двое мужчин совершили разбойное нападение на семью и убили мужчину

"Полицейские задержали в столице двух человек, которые 15 марта во Шаргородскому районе совершили разбойное нападение на семью и убийство 34-летнего мужчины. Два человека, информация о которых предоставлялась в ориентировании, разысканы полицией, установлено, что они не причастны к совершению этих преступлений", - говорится в сообщении.

Сейчас разыскивается третий злоумышленник, Варивода Степан Михайлович 21.07.1989 г.р.

Правоохранители просят граждан, которые видели это лицо или имеют информацию о местонахождении разыскиваемого, - сообщить в полицию.

Напомним, в Днепропетровской области злоумышленники совершили разбойное нападение на мать с ребенком. После этого нападавшие скрылись с места происшествия на машине с надписью "охрана".