В Днепре ввели карантин: метро уже прекратило свою работу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Днепре городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о временном приостановлении с 18 марта работы ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры, а также с сегодняшнего дня с 15:00 Днепровский метрополитен прекратил работу до конца карантинного режима в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"17 марта городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о временном приостановлении работы ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры. Такие меры помогут горожанам уберечься от возможного заболевания коронавирусом. Кроме этого, массовые мероприятия, которые предусматривают собрание более десяти человек, перенесут или отменят. Ограничения вступают в силу после полуночи и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине", - говорится в сообщении.
Сообщается, что все поликлиники, больницы, магазины, продающие продукты питания, товары личной гигиены, а также зоомагазины, аптеки, АЗС и станции технического обслуживания продолжат работать. Однако сотрудники таких учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
"Также с сегодняшнего дня с 15:00 Днепровский метрополитен прекратит работу до конца карантинного режима в стране. Остальные транспорта будет работать без изменений", - сообщили в горсовете.
Отмечается, что за выполнением ограничительных мер будут следить правоохранители.
Из-за ситуации с коронавирусом мэрия Днепра также перешла на дистанционный режим работы.
Напомним, что Харьковский метрополитен приостанавливает свою работу до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.