В Днепре ввели карантин: метро уже прекратило свою работу

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Днепре городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о временном приостановлении с 18 марта работы ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры, а также с сегодняшнего дня с 15:00 Днепровский метрополитен прекратил работу до конца карантинного режима в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета.