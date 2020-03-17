У Дніпрі ввели карантин: метро вже припинило свою роботу

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Дніпрі міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове призупинення з 18 березня роботи ресторанів, кафе, розважальних і фітнес-центрів, закладів культури, а також від сьогодні з 15:00 Дніпровський метрополітен припинив роботу до кінця карантинного режиму в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міськради.