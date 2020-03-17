У Дніпрі ввели карантин: метро вже припинило свою роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Дніпрі міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове призупинення з 18 березня роботи ресторанів, кафе, розважальних і фітнес-центрів, закладів культури, а також від сьогодні з 15:00 Дніпровський метрополітен припинив роботу до кінця карантинного режиму в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міськради.
“17 березня міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове зупинення роботи ресторанів, кафе, розважальних і фітнес-центрів, закладів культури. Такі заходи допоможуть містянам убезпечитися від можливого захворювання на коронавірус. Крім цього, масові заходи, які передбачають зібрання понад десяти людей, перенесуть або скасують. Обмеження набувають чинності після опівночі і діятимуть до кінця загальнодержавного карантину, запровадженого урядом по всій Україні”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що всі поліклініки, лікарні, магазини, що продають продукти харчування, товари особистої гігієни, а також зоомагазини, аптеки, АЗС і станції технічного обслуговування продовжать працювати. Проте співробітники таких закладів повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.
"Також відсьогодні з 15:00 дніпровський метрополітен припинить роботу до кінця карантинного режиму в країні. Решта міського транспорту працюватиме без змін”, — повідомили у міськраді.
Зазначається, що за виконанням обмежувальних заходів стежитимуть правоохоронці.
Через ситуацію з коронавірусом мерія Дніпра також перейшла на дистанційний режим роботи.
Нагадаємо, що Харківський метрополітен призупиняє свою роботу до 3 квітня через загрозу розповсюдження коронавірусу.