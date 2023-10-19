В Днепре и некоторых районах Запорожья слышны взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Днепре и в некоторых районах Запорожья сообщают о звуках взрывов, пишет УНН со ссылкой на Суспільне. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
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«В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного», - говорится в сообщении.
Также корреспонденты Суспільного, сообщают, что "в некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва".
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Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, призвал не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности для восточных областей.