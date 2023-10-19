В Днепре и некоторых районах Запорожья слышны взрывы - СМИ

Цитата

«В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного», - говорится в сообщении.

Также корреспонденты Суспільного, сообщают, что "в некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва".

Дополнение

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, призвал не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности для восточных областей.