У Дніпрі та деяких районах Запоріжжя чутно вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Дніпрі та у деяких районах Запоріжжі повідомляють про звуки вибухів, пише УНН із посиланням на Суспільне. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Цитата
«У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного», - йдеться у повідомленні.
Також кореспонденти Суспільного, повідомляють, що "у деяких районах Запоріжжя було чути звук вибуху".
Доповнення
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, закликав не ігнорувати тривогу і знаходитись в укриттях.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для східних областей.