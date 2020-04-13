В Днепре будуть судить должностных лиц банка за растрату 80 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Днепре будут судить трех должностных лиц коммерческого банка по факту растраты 80 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Прокуратурой Днепропетровской области направлено в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц коммерческого банка по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, двое заместителей главы правления и заместитель начальника одного из управлений банка на основании ложных официальных документов заключили фиктивный кредитный договор с подконтрольным предприятием. В соответствии с соглашением оно получило от финучреждения средства в сумме 80 млн гривен, однако долг заемщик не вернул. В дальнейшем банк из-за неплатежеспособности был ликвидирован Фондом гарантирования вкладов физических лиц, который стал его правопреемником.
Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, бывшему директору государственного предприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" Александру Барабашу заочно сообщили о подозрении в растрате 67 млн грн.