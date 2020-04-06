Ексдиректору Інституту азотної промисловості заочно повідомили про підозру у розтраті близько 70 млн грн

ukru
14:22 • 2384 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 46102 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 74898 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 103681 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 120371 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 121811 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 171955 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142220 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148437 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148917 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 121307 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 110947 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 44295 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 24735 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 22153 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 46102 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 74898 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 103681 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 120371 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 121811 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 12514 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 20758 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108429 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 108730 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 126191 перегляди
Актуальне
Ексдиректору Інституту азотної промисловості заочно повідомили про підозру у розтраті близько 70 млн грн

Ексдиректору Інституту азотної промисловості заочно повідомили про підозру у розтраті близько 70 млн грн

Київ • УНН

 • 13885 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Колишньому директору державного підприємства "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу" Олександру Барабашу заочно повідомили про підозру у розтраті 67 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"3 квітня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому директору державного підприємства "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу" (ДП "УкрДІАП") у розтраті 67,3 млн гривень (ч.5 ст.191 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що досудовим слідством встановлено, що протягом 2013-2015 років директор державного інституту уклав 13 зовнішньо-економічних договорів на придбання товарів та послуг із дев’ятьома компаніями-нерезидентами, зареєстрованими в іноземних юрисдикціях.

"Відповідно до зазначених контрактів, інститут здійснював попередню стовідсоткову оплату на розрахункові рахунки цих компаній, проте фактично товари до ДП "УкрДІАП" не поставлялися і роботи за цими контрактами не виконувалися", - зазначається у повідомлені.

У подальшому, з метою приховати злочинну діяльність з розтрати коштів державного підприємства, використовувались фіктивні документи про нібито залучення іноземних компаній до робити над проектами інституту.

"Однак, фактично працівники "УкрДІАП" самостійно працювали над проектними роботами інституту і будь-яких консультацій, послуг чи допомоги їм від іноземних компаній не надходило", - йдеться у повідомленні.

Таким чином укладення директором "УкрДІАП" вказаних контрактів не мало ділової та економічної мети, а слугувало лише способом вчинення злочину.

"Зважаючи на те, що колишній очільник державного інституту перебуває за межами України та його місцезнаходження невідоме, вручення повідомлення про підозру здійснено у спосіб передбачений ст.ст.135, 136, 278 КПК України", - зазначається у повідомленні.

Також вирішується питання про оголошення його в розшук.

Нагадаємо, директора та інженера КП судитимуть за підозрою у розтраті понад 6 млн гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$235.66
Brent
$70.77
Bitcoin
$85,505.70
S&P 500
$5,672.38
Газ TTF
$43.70
Золото
$3,039.45
Ethereum
$1,985.80