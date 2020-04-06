Ексдиректору Інституту азотної промисловості заочно повідомили про підозру у розтраті близько 70 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Колишньому директору державного підприємства "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу" Олександру Барабашу заочно повідомили про підозру у розтраті 67 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
"3 квітня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому директору державного підприємства "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу" (ДП "УкрДІАП") у розтраті 67,3 млн гривень (ч.5 ст.191 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що досудовим слідством встановлено, що протягом 2013-2015 років директор державного інституту уклав 13 зовнішньо-економічних договорів на придбання товарів та послуг із дев’ятьома компаніями-нерезидентами, зареєстрованими в іноземних юрисдикціях.
"Відповідно до зазначених контрактів, інститут здійснював попередню стовідсоткову оплату на розрахункові рахунки цих компаній, проте фактично товари до ДП "УкрДІАП" не поставлялися і роботи за цими контрактами не виконувалися", - зазначається у повідомлені.
У подальшому, з метою приховати злочинну діяльність з розтрати коштів державного підприємства, використовувались фіктивні документи про нібито залучення іноземних компаній до робити над проектами інституту.
"Однак, фактично працівники "УкрДІАП" самостійно працювали над проектними роботами інституту і будь-яких консультацій, послуг чи допомоги їм від іноземних компаній не надходило", - йдеться у повідомленні.
Таким чином укладення директором "УкрДІАП" вказаних контрактів не мало ділової та економічної мети, а слугувало лише способом вчинення злочину.
"Зважаючи на те, що колишній очільник державного інституту перебуває за межами України та його місцезнаходження невідоме, вручення повідомлення про підозру здійснено у спосіб передбачений ст.ст.135, 136, 278 КПК України", - зазначається у повідомленні.
Також вирішується питання про оголошення його в розшук.
Нагадаємо, директора та інженера КП судитимуть за підозрою у розтраті понад 6 млн гривень.