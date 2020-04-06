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Экс-директору Института азотной промышленности заочно сообщили о подозрении в растрате около 70 млн грн

Экс-директору Института азотной промышленности заочно сообщили о подозрении в растрате около 70 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13885 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Бывшему директору государственного предприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" Александру Барабашу заочно сообщили о подозрении в растрате 67 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"3 апреля 2020 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему директору государственного предприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (ГП "УкрГИАП") в растрате 67,3 млн гривен (ч.5 ст.191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным следствием установлено, что в течение 2013-2015 годов директор государственного института заключил 13 внешнеэкономических договоров на приобретение товаров и услуг с девятью компаниями-нерезидентами, зарегистрированными в иностранных юрисдикциях.

"В соответствии с указанными контрактами, институт осуществлял предварительную стопроцентную оплату на расчетные счета этих компаний, однако фактически товары в ГП "УкрГИАП" не поставлялись и работы по этим контрактам не выполнялись", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем, с целью скрыть преступную деятельность по растраты средств государственного предприятия, использовались фиктивные документы о якобы привлечении иностранных компаний к работе над проектами института.

"Однако, фактически работники "УкрГИАП" самостоятельно работали над проектными работами института и любых консультаций, услуг или помощи им от иностранных компаний не поступало", - говорится в сообщении.

Таким образом заключение директором "УкрГИАП" указанных контрактов не имело деловой и экономической цели, а служило лишь способом для совершения преступления.

"Учитывая то, что бывший глава государственного института находится за пределами Украины и его местонахождение неизвестно, вручение уведомления о подозрении осуществлено способом, предусмотренным ст.ст.135, 136, 278 УПК Украины", - отмечается в сообщении.

Также решается вопрос об объявлении его в розыск.

Напомним, директора и инженера КП осудят по подозрению в растрате более 6 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

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