Директора та інженера КП судитимуть за підозрою у розтраті понад 6 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду комунального підприємства та екс-директора будівельного кооперативу, яких підозрюють в розкраданні 6,1 млн грн, виділених на ремонт дитячого садка в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
“Київською місцевою прокуратурою № 1 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно інженера технічного нагляду комунального підприємства та екс-директора будівельного кооперативу, яких підозрюють у завданні збитків бюджету територіальної громади Києва у сумі 6,1 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, директору та інженеру комунального підприємства повідомили підозру за фактом розтрати понад 6 млн гривень.