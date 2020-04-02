Директора та інженера КП судитимуть за підозрою у розтраті понад 6 млн гривень

“Київською місцевою прокуратурою № 1 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно інженера технічного нагляду комунального підприємства та екс-директора будівельного кооперативу, яких підозрюють у завданні збитків бюджету територіальної громади Києва у сумі 6,1 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, директору та інженеру комунального підприємства повідомили підозру за фактом розтрати понад 6 млн гривень.