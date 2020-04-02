Директора и инженера КП будут судить по подозрению в растрате более 6 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении инженера технического надзора коммунального предприятия и экс-директора строительного кооператива, которых подозревают в хищении 6,1 млн грн, выделенных на ремонт детского сада в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
“Киевской местной прокуратурой № 1 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении инженера технического надзора коммунального предприятия и экс-директора строительного кооператива, которых подозревают в нанесении ущерба бюджету территориальной общины Киева в сумме 6,1 млн грн”, — говорится в сообщении.
Напомним, директору и инженеру коммунального предприятия сообщили подозрение по факту растраты более 6 млн гривен.