Директора и инженера КП будут судить по подозрению в растрате более 6 млн гривен

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57995 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67387 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81083 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79625 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102497 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84325 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102450 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105784 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130863 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130297 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Директора и инженера КП будут судить по подозрению в растрате более 6 млн гривен

Директора и инженера КП будут судить по подозрению в растрате более 6 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 9268 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении инженера технического надзора коммунального предприятия и экс-директора строительного кооператива, которых подозревают в хищении 6,1 млн грн, выделенных на ремонт детского сада в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

“Киевской местной прокуратурой № 1 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении инженера технического надзора коммунального предприятия и экс-директора строительного кооператива, которых подозревают в нанесении ущерба бюджету территориальной общины Киева в сумме 6,1 млн грн”, — говорится в сообщении.

Напомним, директору и инженеру коммунального предприятия сообщили подозрение по факту растраты более 6 млн гривен.

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