У Дніпрі судитимуть посадовців банку через розтрату 80 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Дніпрі судитимуть трьох посадовців комерційного банку за фактом розтрати 80 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“Прокуратурою Дніпропетровської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох посадовців комерційного банку за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 КК України)”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, двоє заступників голови правління та заступник начальника одного з управлінь банку на підставі неправдивих офіційних документів уклали фіктивний кредитний договір з підконтрольним підприємством. Відповідно до угоди воно отримало від фінустанови кошти у сумі 80 млн гривень, проте борг позичальник не повернув. У подальшому банк через неплатоспроможність було ліквідовано Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, який став його правонаступником.
Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, колишньому директору державного підприємства “Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу” Олександру Барабашу заочно повідомили про підозру у розтраті 67 млн грн.