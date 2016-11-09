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15 марта, 19:03 • 113298 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161075 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134656 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127397 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111133 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104631 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100880 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132793 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепре правоохранители нашли у женщины в сумке наркотики на 30 тыс. грн

В Днепре правоохранители нашли у женщины в сумке наркотики на 30 тыс. грн

Киев • УНН

 • 7950 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Полицейские в Днепре обнаружили жительницу, которая имела при себе немалую партию метамфетамина и марихуаны. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники Управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

Безработная гражданка имела в своей сумке около десяти слип-пакетов с так называемым "порохом" и пакет "чудо-зелья". Все эти вещества она намеревалась сбыть наркозависимым Днепра.

По предварительным подсчетам, партия изъятого на "черном рынке" может стоить около 30 тыс. грн.

Наркотические и психотропные вещества направлены на экспертное исследование.

Открыли уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как сообщал УНН, в Херсонской области полиция изъяла у мужчины более 10 кг каннабиса, несколько охотничьих ружей и 3 кг пороха.

Украинские Национальные Новости

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