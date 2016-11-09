В Днепре правоохранители нашли у женщины в сумке наркотики на 30 тыс. грн
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Полицейские в Днепре обнаружили жительницу, которая имела при себе немалую партию метамфетамина и марихуаны. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники Управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
Безработная гражданка имела в своей сумке около десяти слип-пакетов с так называемым "порохом" и пакет "чудо-зелья". Все эти вещества она намеревалась сбыть наркозависимым Днепра.
По предварительным подсчетам, партия изъятого на "черном рынке" может стоить около 30 тыс. грн.
Наркотические и психотропные вещества направлены на экспертное исследование.
Открыли уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Как сообщал УНН, в Херсонской области полиция изъяла у мужчины более 10 кг каннабиса, несколько охотничьих ружей и 3 кг пороха.