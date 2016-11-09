У Дніпрі правоохоронці знайшли у жінки в сумці наркотики на 30 тис. грн
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Поліцейські у Дніпрі виявили мешканку, яка мала при собі чималеньку партію метамфетаміну і марихуани. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники Управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.
Безробітна громадянка мала у своїй сумці близько десяти сліп-пакетів із так званим “порохом” та пакунок “диво-зілля”. Всі ці речовини вона мала намір збути наркозалежним Дніпра.
За попередніми підрахунками, партія вилученого на “чорному ринку” може коштувати близько 30 тис. грн.
Наразі наркотичні і психотропні речовини направлено на експертне дослідження.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України, максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.
Як повідомляв УНН, на Херсонщині поліція вилучила у чоловіка понад 10 кг канабісу, кілька мисливських рушниць та 3 кг пороху.