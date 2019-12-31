В Днепре во время пожара погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня в 19:13 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Курганская Шевченковского района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
На место вызова немедленно направлен дежурный караул 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома.
Огнем повреждены стены и потолок дома, уничтожено домашнее имущество внутри. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.
Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола (данные устанавливаются).
Пожар удалось локализовать в 19:47, ликвидировали в 20:05.
К ликвидации пожара привлечено 2 единицы техники и 10 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, в центре Днепра горел склад со строительными материалами.