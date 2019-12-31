В Днепре во время пожара погибли два человека

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 55171 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125299 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 131055 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128975 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154636 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113000 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112984 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109998 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132351 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130908 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня в 19:13 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Курганская Шевченковского района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

На место вызова немедленно направлен дежурный караул 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома.

Огнем повреждены стены и потолок дома, уничтожено домашнее имущество внутри. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.

Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола (данные устанавливаются).
Пожар удалось локализовать в 19:47, ликвидировали в 20:05.

К ликвидации пожара привлечено 2 единицы техники и 10 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в центре Днепра горел склад со строительными материалами.

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