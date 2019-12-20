В центре Днепра горел склад со строительными материалами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В четверг в 19:22 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в ангаре на улице Николая Руденко Центрального района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
На место вызова немедленно направлены дежурные караулы первых, вторых, пятых и девятнадцатого государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию на место пожара спасателями установлено, что огнем охвачен склад ангарного типа.
Горели строительные материалы в складском помещении, уничтожено грузовой автомобиль с манипулятором Исузу, бетононасос стационарный. Общая площадь пожара составила 350 кв. метров.
Погибших и травмированных нет.
Пожар удалось локализовать в 20:30, ликвидировать в 21:41.
К ликвидации пожара привлечены 6 единиц техники и 35 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, в Днепре в результате ДТП загорелся автомобиль: один водитель погиб.