У центрі Дніпра горів склад з будівельними матеріалами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У четвер о 19:22 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в ангарі на вулиці Миколи Руденка Центрального району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
На місце виклику негайно направлено чергові караули 1-ої, 2-ої, 5-ої та 19-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю на місце пожежі рятувальниками встановлено, що вогнем охоплений склад ангарного типу.
Горіли будівельні матеріали у складському приміщенні, знищено вантажний автомобіль з маніпулятором ІСУЗУ, бетононасос стаціонарний. Загальна площа пожежі склала 350 кв. метрів.
Загиблих та травмованих немає.
Пожежу вдалось локалізувати о 20:30, ліквідувати о 21:41.
До ліквідації пожежі залучено 6 одиниць техніки та 35 людей особового складу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ДТП спалахнув автомобіль: один водій загинув.