У центрі Дніпра горів склад з будівельними матеріалами

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. У четвер о 19:22 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в ангарі на вулиці Миколи Руденка Центрального району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

На місце виклику негайно направлено чергові караули 1-ої, 2-ої, 5-ої та 19-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю на місце пожежі рятувальниками встановлено, що вогнем охоплений склад ангарного типу.

Горіли будівельні матеріали у складському приміщенні, знищено вантажний автомобіль з маніпулятором ІСУЗУ, бетононасос стаціонарний. Загальна площа пожежі склала 350 кв. метрів.

Загиблих та травмованих немає.

Пожежу вдалось локалізувати о 20:30, ліквідувати о 21:41.

До ліквідації пожежі залучено 6 одиниць техніки та 35 людей особового складу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ДТП спалахнув автомобіль: один водій загинув.

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