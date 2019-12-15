У Дніпрі внаслідок ДТП спалахнув автомобіль: один водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Дніпрі сталося ДТП за участю легковика Mercedes-Е 200 та позашляховика Toyota. Внаслідок зіткнення автомобіль Mercedes-Е 200 спалахнув, його водій загинув на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Так, 15-го грудня, о 05:14, до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Набережна Перемоги Соборного району, міста Дніпро.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів.
"Легковий автомобіль Mercedes-Е 200 здійснив зіткнення з електроопорою, після чого зачепивши позашляховик Toyota він спалахнув. До приїзду рятувальників, водія автомобіля Mercedes-Е 200 було витягнуто з автомобіля свідками ДТП", - сказано у повідомленні.
Вогнем знищено автомобіль Mercedes-Е 200 на площі 7 м. кв.
Пожежу локалізовано о 05:45 та ліквідовано о 05:50.
Внаслідок події, водій легковика загинув на місці.
Нагадаємо, на Рівненщині, поблизу села Малушка, 40-річний водій автомобіля Mercedes-Benz E 320 виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito. Внаслідок ДТП загинув пасажир мікроавтобуса, ще троє осіб травмовані.