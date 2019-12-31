У Дніпрі під час пожежі загинули двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні о 19:13 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Курганська Шевченківського району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
На місце виклику негайно направлено черговий караул 2 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю на місце пожежі рятувальники встановили, що пожежа виникла у житловій кімнаті одноповерхового будинку.
Вогнем пошкоджено стіни та стеля будинку, знищено домашнє майно всередині. Загальна площа пожежі склала 10 кв. метрів.
Під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих чоловічої статі (дані встановлюються).
Пожежу вдалось локалізувати о 19:47, ліквідували о 20:05.
До ліквідації пожежі залучено 2 одиниці техніки та 10 людей особового складу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, у центрі Дніпра горів склад з будівельними матеріалами.