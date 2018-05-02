В Днепре между жителями и активистами произошел конфликт из-за граффити

Отмечено, что инцидент произошел 30 апреля.

"Поступил вызов на "102" о том, что на проспекте Мира,2 молодые люди разрисовывают забор. Жителям дома это не понравилось. Двух из активистов правоохранители доставили в индустриальный райотдел, с ними работали следователи", - отметили в полиции, добавив, что активисты хотели сделать надпись "Дивизия "Галичина".

В ГУ НП Днепропетровской области проинформировали, что сведения о конфликте были внесены в Журнал единого учета. С двумя мужчинами, которых доставили в отдел полиции, провели профилактическую беседу и отпустили. Никакого уголовного производства не открывали. Состав уголовного преступления в их действиях не усматривается.

По информации "Радио Свобода", надпись на заборе пытались сделать активисты организации "С14". Указано, что активисты пытались восстановить граффити, созданное активистами организации.

Напомним, активисты закрасили красной краской названия российских городов на Аллее Славы в Одессе. Свои действия активисты назвали символической акцией.