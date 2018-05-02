У Дніпрі між жителями та активістами стався конфлікт через графіті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Між мешканцями одного з будинків та активістами у Дніпрі стався конфлікт через напис на паркані "Дивізія "Галичина". Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області.
Зазначено, що інцидент стався 30 квітня.
"Надійшов виклик на "102" про те, що на проспекті Миру,2 молоді люди розмальовують паркан. Мешканцям будинку це не сподобалося. Двох з активістів правоохоронці доставили до індустріального райвідділку, з ними працювали слідчі", – зазначили в поліції, додавши, що активісти хотіли зробити напис "Дивізія "Галичина".
У ГУ НП Дніпропетровської області проінформували, що відомості про конфлікт були внесені в Журнал єдиного обліку. З двома чоловіками, яких доставили до відділу поліції, провели профілактичну бесіду і відпустили. Ніякого кримінального провадження не відкривали. Склад кримінального злочину в їх діях не вбачається.
За інформацією "Радіо Свобода", напис на паркані намагалися зробити активісти організації "С14". Зазначено, що активісти намагалися відновити графіті, створене активістами організації.
Нагадаємо, активісти зафарбували червоною фарбою назви російських міст на Алеї Слави в Одесі. Свої дії активісти назвали символічною акцією.