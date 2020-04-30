В Днепре коллектив медиков решил остаться на самоизоляции в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Коллектив областной Днепропетровской клинической больнице имени Мечникова из-за заболевшего на COVID-19 пациента решил остаться на самоизоляции в больнице, работать вахтовым способом, чтобы не подвергать опасности окружающих и родных. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.
"В областной Днепропетровской клинической больнице имени Мечникова... есть пациент, у которого подтверждена коронавирусная инфекция... Коллектив медиков областной клинической больницы принял решение, чтобы обеспечить качественную помощь и не рисковать здоровьем окружающих, оставаться на пребывании в стационаре и работать вахтовым (методом - ред.) - это решение коллектива... Все вопросы оплаты решаются администрацией больницы", - отметила она.
Как сообщал УНН, в Украине более 2 тысяч медиков заболели коронавирусной болезнью.
Напомним, украинские врачи провели телемосты с зарубежными коллегами, в частности, из Китая и США по борьбе с COVID-19. В ближайшее время прлануеться телемост с Польшей.