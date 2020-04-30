У Дніпрі колектив медиків вирішив залишитися на самоізоляції у лікарні

“В обласній Дніпропетровській клінічній лікарні імені Мечнікова... є пацієнт, у якого підтверджено коронавірусну інфекцію... Колектив медиків обласної клінічної лікарні прийняв рішення, щоб забезпечити якісну допомогу і не ризикувати здоров’ям оточуючих, залишатися на перебуванні у стаціонарі та працювати вахтовим (способом - ред.) - це рішення колективу... Всі питання оплати вирішуються адміністрацією лікарні”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, в Україні на коронавірусну інфекцію захворіло вже понад 2 тисячі медиків.

Нагадаємо, українські лікарі провели телемости із закордонними колегами, зокрема, із Китаю та США щодо боротьби з COVID-19. Найближчим часом прланується телеміст з Польщею.