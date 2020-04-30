У Дніпрі колектив медиків вирішив залишитися на самоізоляції у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Колектив обласної Дніпропетровської клінічній лікарні імені Мечнікова через захворілого на COVID-19 вирішив залишитися на самоізоляції у лікарні, працювати вахтовим способом, аби не наражати на небезпеку оточуючих та рідних. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
“В обласній Дніпропетровській клінічній лікарні імені Мечнікова... є пацієнт, у якого підтверджено коронавірусну інфекцію... Колектив медиків обласної клінічної лікарні прийняв рішення, щоб забезпечити якісну допомогу і не ризикувати здоров’ям оточуючих, залишатися на перебуванні у стаціонарі та працювати вахтовим (способом - ред.) - це рішення колективу... Всі питання оплати вирішуються адміністрацією лікарні”, — зазначила вона.
Як повідомляв УНН, в Україні на коронавірусну інфекцію захворіло вже понад 2 тисячі медиків.
Нагадаємо, українські лікарі провели телемости із закордонними колегами, зокрема, із Китаю та США щодо боротьби з COVID-19. Найближчим часом прланується телеміст з Польщею.