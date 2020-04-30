Україна провела телемости з США та Китаєм щодо боротьби з COVID-19

“Ми продовжуємо проведення телемостів з нашими закордонними колегами, особливо там, де є складна ситуація... Було проведено вже два телемости з китайськими лікарями, проведені телемости с нашими колегами, які повернулися, з Італією... Вчора ми провели телеміст з колегою з США, клініки у Нью-Йорку. Вона буде продовжуватися, найближчий телеміст буде з колегами з Польщі”, — зазначила вона.

Нагадаємо, лікарі України та Китайської Народної Республіки провели спільну відеоконференцію, під час якої мали змогу поділитися досвідом щодо лікування хворих на COVID-19.