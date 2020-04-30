Україна провела телемости з США та Китаєм щодо боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Українські лікарі провели телемости із закордонними колегами, зокрема, із Китаю та США щодо боротьби з COVID-19. Найближчим часом прланується телеміст з Польщею. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
“Ми продовжуємо проведення телемостів з нашими закордонними колегами, особливо там, де є складна ситуація... Було проведено вже два телемости з китайськими лікарями, проведені телемости с нашими колегами, які повернулися, з Італією... Вчора ми провели телеміст з колегою з США, клініки у Нью-Йорку. Вона буде продовжуватися, найближчий телеміст буде з колегами з Польщі”, — зазначила вона.
Нагадаємо, лікарі України та Китайської Народної Республіки провели спільну відеоконференцію, під час якої мали змогу поділитися досвідом щодо лікування хворих на COVID-19.