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Лікарі України та КНР провели спільний телеміст: говорили про боротьбу з коронавірусом

Лікарі України та КНР провели спільний телеміст: говорили про боротьбу з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Лікарі України та Китайської Народної Республіки провели спільну відеоконференцію, під час якої мали змогу поділитися досвідом щодо лікування хворих на COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МОЗ.

"... провідні українські експерти з анестезіології, інфекційних хвороб, акушерства та сімейної медицини, а також практикуючі спеціалісти мали нагоду поставити нагальні питання китайським колегам щодо клінічних протоколів та застосування різних експериментальних методів боротьби з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ відзначили, що обидві сторони погодилися з тим, що масштаб онлайн телемостів між лікарями України та КНР необхідно розширювати та проводити такі зустрічі на постійній основі. Такий обмін досвідом у лікуванні коронавірусної інфекції дозволить обом країнам ефективніше протистояти хворобі.

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів онлайн-зустріч із послом Китайської Народної Республіки паном Фань Сяньжунь, під час якої сторони домовились щодо посилення співпраці у боротьбі з епідемією, зокрема, про проведення спільних телемостів за участю провідних лікарів з метою обміну практичним досвідом щодо лікування COVID-19.

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