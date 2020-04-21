Лікарі України та КНР провели спільний телеміст: говорили про боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Лікарі України та Китайської Народної Республіки провели спільну відеоконференцію, під час якої мали змогу поділитися досвідом щодо лікування хворих на COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МОЗ.
"... провідні українські експерти з анестезіології, інфекційних хвороб, акушерства та сімейної медицини, а також практикуючі спеціалісти мали нагоду поставити нагальні питання китайським колегам щодо клінічних протоколів та застосування різних експериментальних методів боротьби з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ відзначили, що обидві сторони погодилися з тим, що масштаб онлайн телемостів між лікарями України та КНР необхідно розширювати та проводити такі зустрічі на постійній основі. Такий обмін досвідом у лікуванні коронавірусної інфекції дозволить обом країнам ефективніше протистояти хворобі.
Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів онлайн-зустріч із послом Китайської Народної Республіки паном Фань Сяньжунь, під час якої сторони домовились щодо посилення співпраці у боротьбі з епідемією, зокрема, про проведення спільних телемостів за участю провідних лікарів з метою обміну практичним досвідом щодо лікування COVID-19.