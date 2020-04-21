Врачи Украины и КНР провели совместный телемост: говорили о борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Врачи Украины и Китайской Народной Республики провели совместную видеоконференцию, во время которой могли поделиться опытом лечения больных COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава.
"... ведущие украинские эксперты по анестезиологии, инфекционным болезням, акушерства и семейной медицины, а также практикующие специалисты имели возможность задать насущные вопросы китайским коллегам о клинических протоколах и применение различных экспериментальных методов борьбы с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что обе стороны согласились с тем, что масштаб онлайн телемостов между врачами Украины и КНР необходимо расширять и проводить такие встречи на постоянной основе. Такой обмен опытом в лечении коронавирусной инфекции позволит обеим странам эффективно противостоять болезни.
На прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов провел онлайн-встречу с послом Китайской Народной Республики господином Фань Сяньжунь, во время которой стороны договорились об усилении сотрудничества в борьбе с эпидемией, в частности, о проведении совместных телемостов с участием ведущих врачей с целью обмена практическим опытом по лечению COVID-19.