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Україна та КНР домовилися щодо проведення спільного медичного телемосту - Степанов

Україна та КНР домовилися щодо проведення спільного медичного телемосту - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна та КНР домовились щодо проведення телемосту між китайськими та українськими лікарями. Про це стало відомо за підсумками онлайн-зустрічі Міністра охорони здоров’я Максима Степанова та посла Китайської Народної Республіки пана Фань Сяньжунь, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

“Ми просимо Вас про сприяння щодо залучення китайських лікарів для надання українським медикам важливого досвіду для запобігання максимального піку хвороби, адже показники захворюваності з кожним днем зростають. Ми давно вже вивчаємо досвід китайських лікарів щодо ефективного способу лікування COVID-19. Але найбільш важливим є проведення активного обміну інформацією віч-на-віч”, — відзначив Степанов.

У свою чергу, посол КНР пан Фань Сяньжунь зазначив, що Китай готовий залучити до телемосту якомога більшу кількість лікарів задля отримання максимально ефективного обміну досвідом. Наразі триває відпрацювання необхідних технічних та організаційних процедур.

“Ми прийняли до уваги дії, які Ви вживаєте, щоб мінімізувати розповсюдження вірусу. І саме тому, на нашу думку, Україна зараз серед тих країн, де немає масштабного розповсюдження хвороби. Китай має намір продовжувати підтримувати вас у цій боротьбі”, — сказав посол КНР Фань Сяньжунь.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що влада не може втручатися у справи церкви але може просити людей залишатися вдома навіть на Великдень.

Українські Національні Новини

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