Украина и КНР договорились о проведении совместного медицинского телемоста - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина и КНР договорились о проведении телемоста между китайскими и украинскими врачами. Об этом стало известно по итогам онлайн-встречи Министра здравоохранения Максима Степанова и посла Китайской Народной Республики господина Фань Сяньжуня, передает УНН со ссылкой на пресс-служба МЗ.
“Мы просим Вас о содействии по привлечению китайских врачей для предоставления украинским медикам важного опыта для предотвращения максимального пика болезни, ведь показатели заболеваемости с каждым днем растут. Мы давно уже изучаем опыт китайских врачей по эффективному способу лечения COVID-19. Но наиболее важным является проведение активного обмена информацией с глазу на глаз”, — отметил Степанов.
В свою очередь, посол КНР господин Фань Сяньжунь отметил, что Китай готов привлечь к телемосту как можно большее количество врачей для получения максимально эффективного обмена опытом. Сейчас идет отработка необходимых технических и организационных процедур.
“Мы приняли во внимание действия, которые Вы предпринимаете, чтобы минимизировать распространение вируса. И именно поэтому, по нашему мнению, Украина сейчас среди тех стран, где нет масштабного распространения болезни. Китай намерен продолжать поддерживать вас в этой борьбе”, — сказал посол КНР Фань Сяньжунь.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что власть не может вмешиваться в дела церкви, но может просить людей оставаться дома даже на Пасху.