Украина и КНР договорились о проведении совместного медицинского телемоста - Степанов

“Мы просим Вас о содействии по привлечению китайских врачей для предоставления украинским медикам важного опыта для предотвращения максимального пика болезни, ведь показатели заболеваемости с каждым днем растут. Мы давно уже изучаем опыт китайских врачей по эффективному способу лечения COVID-19. Но наиболее важным является проведение активного обмена информацией с глазу на глаз”, — отметил Степанов.

В свою очередь, посол КНР господин Фань Сяньжунь отметил, что Китай готов привлечь к телемосту как можно большее количество врачей для получения максимально эффективного обмена опытом. Сейчас идет отработка необходимых технических и организационных процедур.

“Мы приняли во внимание действия, которые Вы предпринимаете, чтобы минимизировать распространение вируса. И именно поэтому, по нашему мнению, Украина сейчас среди тех стран, где нет масштабного распространения болезни. Китай намерен продолжать поддерживать вас в этой борьбе”, — сказал посол КНР Фань Сяньжунь.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что власть не может вмешиваться в дела церкви, но может просить людей оставаться дома даже на Пасху.