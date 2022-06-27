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13:44 • 30307 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 48771 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 48483 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 26369 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепре слышатся взрывы

В Днепре слышатся взрывы

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Жители Днепра и местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Днепре, пишет УНН.

Детали

Так, сообщается об сразу нескольких взрывах. Никаких деталей по поводу повреждений или пострадавших пока нет.

Официального подтверждения взрывов от местных властей Днепропетровской области не поступало.

Ранее сегодня российские оккупанты ударили по торгово-развлекательному центру в Кременчуге ракетами Х-22.

Рашисты нанесли ракетный удар по ТРЦ “Амстор” в Кременчуге. Число жертв увеличилось до 10, ранено 40 человек.

В результате обстрела возник пожар по всей площади торгового центра — около 50 тысяч квадратных метров.

Как информирует ГСЧС, по состоянию на 19:15 площадь пожара в здании ТЦ “Амстор” составляет 10 300 кв. м. К работам привлечены 130 человек, 23 ед. техники ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныци.

Дополнительно направлено 90 человек и 20 ед. техники.

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