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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Дніпрі чують вибухи

У Дніпрі чують вибухи

Київ • УНН

 • 218696 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Мешканці Дніпра та місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи в Дніпрі, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляється про одразу декілька вибухів. Жодних деталей щодо пошкоджень або постраждалих наразі немає.

Офіційного підтвердження вибухів від місцевої влади на Дніпропетровщині не надходило.

Раніше сьогодні російські окупанти вдарили по торговельно-розважальному центру у Кременчуці ракетами Х-22.

Рашисти завдали ракетного удару по ТРЦ “Амстор” у Кременчуці. Кількість жертв збільшилася до 10, поранено 40 людей.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа по всій площі торговельного центру — близько 50 тисяч квадратних метрів.

Як інформує ДСНС, станом на 19:15 площа пожежі в будівлі ТЦ “Амстор” складає 10 300 кв. м. До робіт залучено 130 осіб, 23 од. техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.

Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки.

Українські Національні Новини

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