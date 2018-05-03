В Днепре мужчина "заминировал" офис мобильного оператора за списание средств со счета

"Телефонный звонок на линию "102" поступил 1 мая. На место предполагаемого взрыва немедленно направилась следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи. В результате обследования помещения и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Также полиция установила личность псевдоминера и место его проживания. Им оказался 42-летний мужчина, его доставили в Новокодацкое отделение полиции г. Днепр.

Отмечено, что мужчина позвонил в полицию и заявил, что 2 мая подорвет офис компании, если оператор "не прекратит снимать деньги с его мобильного счета".

"По его словам, он пытался дозвониться мобильному оператору с требованием об отключении дополнительной услуги, но представители компании не отреагировали на его просьбу. Тогда мужчина позвонил в полицию и оставил сообщение о взрыве", - рассказали в полиции.

Правонарушителю вручили уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, аноним сообщил о минировании Киевского районного суда Одессы, однако в результате проверки это сообщение оказалось ложным.