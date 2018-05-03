У Дніпрі чоловік "замінував" офіс мобільного оператора за списання коштів з рахунку

КИЇВ. 3 травня. УНН. У Дніпрі чоловік зателефонував до поліції та заявив, що підірве офіс оператора мобільного зв’язку, якщо оператор "не припинить знімати гроші з його мобільного рахунку". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.