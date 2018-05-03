У Дніпрі чоловік "замінував" офіс мобільного оператора за списання коштів з рахунку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Дніпрі чоловік зателефонував до поліції та заявив, що підірве офіс оператора мобільного зв’язку, якщо оператор "не припинить знімати гроші з його мобільного рахунку". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"Телефонний дзвінок на лінію "102" надійшов 1 травня. На місце ймовірного вибуху негайно направилася слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та кінологи. В результаті обстеження приміщення та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було", – йдеться в повідомленні.
Також поліція встановила особу псевдомінера та місце його проживання. Ним виявився 42-річний чоловік, його доставили до Новокодацького відділення поліції м. Дніпро.
Зазначено, що чоловік зателефонував до поліції та заявив, що 2 травня підірве офіс компанії, якщо оператор "не припинить знімати гроші з його мобільного рахунку".
"За його словами, він намагався додзвонитися мобільному оператору з вимогою про відключення додаткової послуги, але представники компанії не відреагували на його прохання. Тоді чоловік зателефонував до поліції та залишив повідомлення про вибух", – розповіли в поліції.
Правопорушнику вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, анонім повідомив про мінування Київського районного суду Одеси, однак в результаті перевірки це повідомлення виявилося хибним.