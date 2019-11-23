В Днепре мужчина повредил с десяток машин, убегая от СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Днепре задержали организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди "клиентов" злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона", - говорится в сообщении.
Указано, что правоохранители, согласно санкции суда, начали проведение обысков в офисном помещении, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. Во время официальных следственных действий, обнаружили злоумышленника, который пытался сопротивлялся и скрыться от правоохранителей.
"Он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако он успел повредить почти 10 частных автомобилей. Во время задержания мужчина пытался угрожать "оперативникам" несуществующими связями в правоохранительных органах. В машине злоумышленника сотрудники СБ Украины обнаружили более 2,1 миллиона гривен, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях "конверта" правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию оборудки", - добавили в пресс-службе.
В рамках уголовного производства следователями управления СБУ в Днепропетровской области подпроцессуальным руководством областной прокуратуры продолжается следствие по ст. 366, 358 и 212 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, около 160 млн грн перевели через конвертационный центр в Кировоградской области.